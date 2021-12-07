Инфекционист призвал относиться к «омикрону» спокойно
Относиться спокойно к новым штаммам COVID-19 призвал главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции Департамента здравоохранения Москвы и Минздрава РФ, инфекционист Алексей Мазус.
В ходе пресс-конференции он заявил, что коронавирус будет мутировать, новые штаммы продолжат появляться, но относиться к этому следует спокойно.
«Напряжение, которое возникло с появлением нового штамма [«омикрон»], оно, с моей точки зрения, вредное», - цитирует ТАСС Мазуса.
Инфекционист добавил, что существующие вакцины работают против нового варианта коронавируса.
Ранее врач-инфекционист, вирусолог Евгений Тимаков в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» сообщил, что опасность гриппа и ОРВИ состоит в том, что их могут спутать с COVID-19 и назначить неверное лечение.
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