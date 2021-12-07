Инфекционист призвал относиться к «омикрону» спокойно

«Напряжение, которое возникло с появлением нового штамма [«омикрон»], оно, с моей точки зрения, вредное», - цитирует ТАСС Мазуса.

Инфекционист добавил, что существующие вакцины работают против нового варианта коронавируса.

Ранее врач-инфекционист, вирусолог Евгений Тимаков в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» сообщил, что опасность гриппа и ОРВИ состоит в том, что их могут спутать с COVID-19 и назначить неверное лечение.

