Инфекционист призвал относиться к «омикрону» спокойно

Относиться спокойно к новым штаммам COVID-19 призвал главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции Департамента здравоохранения Москвы и Минздрава РФ, инфекционист Алексей Мазус.

В ходе пресс-конференции он заявил, что коронавирус будет мутировать, новые штаммы продолжат появляться, но относиться к этому следует спокойно.

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«Напряжение, которое возникло с появлением нового штамма [«омикрон»], оно, с моей точки зрения, вредное», - цитирует ТАСС Мазуса.

Инфекционист добавил, что существующие вакцины работают против нового варианта коронавируса.

Ранее врач-инфекционист, вирусолог Евгений Тимаков в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» сообщил, что опасность гриппа и ОРВИ состоит в том, что их могут спутать с COVID-19 и назначить неверное лечение.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусОмикрон-штамм
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