Инфекционист: Повторно COVID-19 заболевают до 5% людей
Повторно коронавирусной инфекцией заражается около 5% людей. Об этом сообщил главный внештатный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов в эфире программы «Дайте сказать».
Эксперт подчеркнул, что заражение COVID-19 по несколько раз — нечастое явление.
«То есть мы не можем сказать, что у нас все тотально по три-четыре раза переболевают. Пять процентов максимум, даже при "омикроне" сейчас, заболевают повторно, это небольшой процент. И, конечно, сюда попадают те люди, которые по тем или иным причинам имеют более слабое здоровье, более слабый иммунитет, у которых, например, не сформировалась защита», — объяснил Чуланов.
Инфекционист рассказал, что у ряда людей в силу врожденных особенностей не формируется иммунитет к инфекциям. Этой категории «бесполезно делать вакцину».
«И, конечно, он может переболеть несколько раз», — добавил эксперт.
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