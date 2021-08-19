Инфекционист объяснил, почему вакцины от COVID-19 есть, а лекарства нет
Представители фарминдустрии не сразу приступили к разработке препарата для лечения коронавируса, поскольку специалисты предполагали, что COVID-19 – это сезонная инфекция. Как пишет РИА Новости, об этом заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов. Он подчеркнул, что разработка препаратов занимает более длительное время, чем создание вакцин, и требует огромных средств.
По словам Горелова, есть примеры и других инфекций, против которых есть вакцины, но нет препаратов – это корь и бешенство.
Между тем, в Минздраве Аргентины заявили, что предварительные испытания показали формирование мощного иммунного ответа у людей, привитых комбинацией российской вакцины "Спутник Лайт" с вакциной AstraZeneca. Об этом пишет«Интерфакс».
А ранее сообщалось, что российская однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт» продемонстрировала высокие показатели безопасности и эффективность на уровне 93,5% в ходе вакцинации в Парагвае. Об этом заявили в Российском фонде прямых инвестиций. Там подчеркнули, что расчет эффективности проводился на основе анализа данных 320 тысяч человек. Все они сделали прививку российским однокомпонентным препаратом, отмечает RT.
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