Инфекционист объяснил, почему вакцины от COVID-19 есть, а лекарства нет

Представители фарминдустрии не сразу приступили к разработке препарата для лечения коронавируса, поскольку специалисты предполагали, что COVID-19 – это сезонная инфекция. Как пишет РИА Новости, об этом заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов. Он подчеркнул, что разработка препаратов занимает более длительное время, чем создание вакцин, и требует огромных средств.

По словам Горелова, есть примеры и других инфекций, против которых есть вакцины, но нет препаратов – это корь и бешенство.