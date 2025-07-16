Армия России освободила Новохатское в ДНР

Вооруженные силы РФ установили контроль над селом Новохатское в Донецкой Народной Республике. Об этом заявило Минобороны.

«Подразделения группировки войск «Восток»... освободили населенный пункт Новохатское», - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что село удалось взять под контроль в ходе успешных наступательных действий.

Ранее армия России освободила Петровку и Воскресенку в ДНР, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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