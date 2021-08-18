Привитым «Спутником V» россиянам разрешат въезд на курорты Таиланда

Посольство России в Таиланде в своём Twitter заявило, что Бангкок разрешит россиянам, прошедшим вакцинацию «Спутником V», въезд в отдельные туристические районы страны.

В заявлении говорится, что национальный комитет Таиланда по борьбе с коронавирусом «в принципиальном плане одобрил включение российской вакцины в перечень препаратов», сертификат о вакцинировании которым позволит посещать Таиланд по программе «песочниц».

Детали и сроки вступления в силу данного решения будут объявлены позже.

Ранее в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали, что Пхукет в самое ближайшее время может открыться для российских туристов, которые прошли вакцинацию препаратом «Спутник V».