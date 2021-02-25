Инфекционист не исключил третью волну коронавируса в России

«Кроме того, люди, которые переболели в начале пандемии, могут начать заболевать повторно», - сказал Тимаков в беседе с РБК, отметив, что весной, при авитаминозе, отсутствии достаточного солнечного света, вероятность заболеть повышается.

При этом медик отметил, что называть это третей волной не вполне правильно, так как в России наблюдаются подъемы и спады заболеваемости.

Между тем, ученые выяснили, что гены, унаследованные современными людьми от неандертальцев, помогают организму бороться с коронавирусом, передает Ura.ru.

