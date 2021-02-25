Инфекционист не исключил третью волну коронавируса в России

Врач-инфекционист Евгений Тимаков не исключил, что подъем заболеваемости коронавирусом произойдет в России в середине весны.

Он полагает, что это произойдет из-за попадания в страну «британского» штамма COVID-19, а также из-за не сформировавшейся достаточной иммунной прослойки у населения.

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«Кроме того, люди, которые переболели в начале пандемии, могут начать заболевать повторно», - сказал Тимаков в беседе с РБК, отметив, что весной, при авитаминозе, отсутствии достаточного солнечного света, вероятность заболеть повышается.

При этом медик отметил, что называть это третей волной не вполне правильно, так как в России наблюдаются подъемы и спады заболеваемости.

Между тем, ученые выяснили, что гены, унаследованные современными людьми от неандертальцев, помогают организму бороться с коронавирусом, передает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Коронавирус
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