Инфекционист не исключил третью волну коронавируса в России
Врач-инфекционист Евгений Тимаков не исключил, что подъем заболеваемости коронавирусом произойдет в России в середине весны.
Он полагает, что это произойдет из-за попадания в страну «британского» штамма COVID-19, а также из-за не сформировавшейся достаточной иммунной прослойки у населения.
«Кроме того, люди, которые переболели в начале пандемии, могут начать заболевать повторно», - сказал Тимаков в беседе с РБК, отметив, что весной, при авитаминозе, отсутствии достаточного солнечного света, вероятность заболеть повышается.
При этом медик отметил, что называть это третей волной не вполне правильно, так как в России наблюдаются подъемы и спады заболеваемости.
Между тем, ученые выяснили, что гены, унаследованные современными людьми от неандертальцев, помогают организму бороться с коронавирусом, передает Ura.ru.
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