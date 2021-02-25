Экстракт спирулины способен облегчить течение коронавируса

Экстракт, выделенный из водоросли спирулины, способен облегчить течение болезни при коронавирусе, сообщает газета Jerusalem Post.

Таковы результаты совместного исследования израильских и исландских ученых. Экстракт фотосинтетически обработанной спирулины на 70% эффективен при подавлении цитокинового шторма, способного привести к летальному исходу пациента, в частности при остром воспалении легких при COVID-19.

Врач рассказала, как переболевшие коронавирусом переносят грипп

Исследование проводились в Израиле при использовании водорослей, выращенных в Исландии.

Переболевшие коронавирусом переносить заболевания гриппом будут дольше и тяжелее, рассказала врач-терапевт Коломенской центральной районной больницы Ирина Муравьёва.

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ФОТО: Arek Socha//Pixabay
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