Экстракт спирулины способен облегчить течение коронавируса

Работы на двух рудниках «Норникеля» частично приостановлены из-за подтопления Третье ЧП на объектах «Норникеля» за неполный год Задержан директор Норильской обогатительной фабрики, где 20 февраля погибли люди Акции компании подешевели на известии об очередном ЧП