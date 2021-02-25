Экстракт спирулины способен облегчить течение коронавируса
Экстракт, выделенный из водоросли спирулины, способен облегчить течение болезни при коронавирусе, сообщает газета Jerusalem Post.
Таковы результаты совместного исследования израильских и исландских ученых. Экстракт фотосинтетически обработанной спирулины на 70% эффективен при подавлении цитокинового шторма, способного привести к летальному исходу пациента, в частности при остром воспалении легких при COVID-19.
Исследование проводились в Израиле при использовании водорослей, выращенных в Исландии.
Переболевшие коронавирусом переносить заболевания гриппом будут дольше и тяжелее, рассказала врач-терапевт Коломенской центральной районной больницы Ирина Муравьёва.
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