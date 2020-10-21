Инфекционист назвал примерные сроки восстановления после COVID-19

Восстановление после коронавирусной инфекции, перенесённой в лёгкой форме, займёт около месяца. Об этом рассказал главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов.

Он также отметил, что в случае среднетяжёлой и особенно тяжёлой формы болезни, восстановление может идти до полугода, пишет РИА Новости. При этом, Чуланов подчеркнул, что конкретных и универсальных данных по срокам восстановления до сих пор нет, поскольку врачи пока обладают большим опытом реабилитации пациентов после заболевания, отмечает RT.