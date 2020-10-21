Инфекционист назвал примерные сроки восстановления после COVID-19
Восстановление после коронавирусной инфекции, перенесённой в лёгкой форме, займёт около месяца. Об этом рассказал главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов.
Он также отметил, что в случае среднетяжёлой и особенно тяжёлой формы болезни, восстановление может идти до полугода, пишет РИА Новости. При этом, Чуланов подчеркнул, что конкретных и универсальных данных по срокам восстановления до сих пор нет, поскольку врачи пока обладают большим опытом реабилитации пациентов после заболевания, отмечает RT.
Ранее гендиректор «Р-Фарм» Василий Игнатьев заявил, что масштабная вакцинация россиян препаратом от коронавируса «Спутник V» планируется в конце ноября. Он добавил, что сейчас для производства препарата задействованы 5 площадок.
Первой в мире вакциной от COVID-19 стала разработка института им. Гамалеи, получившая название «Спутник V». О её регистрации Владимир Путин сообщил 11 августа, напоминает телеканал 360. Вторая отечественная вакцина «ЭпиВакКорона» научного центра «Вектор» была зарегистрирована 14 октября. А центр имени Чумакова РАН разработал свой препарат, эта вакцина также проходит стадию клинических испытаний.
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