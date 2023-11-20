Инфекционист Малышев назвал причины вспышек кори в России

«Во-первых, в ковидные времена не проводилась вакцинация корью. Даже если 10% не привитые - это 14 миллионов человек. Во-вторых, если была отсрочка по прививкам, то и производство выпускало меньшее количество вакцин, но сейчас этим вопросом уже занимаются активно. В-третьих, мигранты. За последний год около 670 тысяч новых граждан у нас из Средней Азии, а они ведь практически все не вакцинированы. В-четвертых, многие родители не вакцинируют своих детей», - сказал собеседник НСН.

Ранее врач-иммунолог Европейского центра вакцинации Зоя Скорпилева в интервью «Радиоточке НСН» заявила, что дефицит вакцин от кори в ряде городов России может быть связан с тем, что большие объемы перенаправляются в новые регионы РФ и кавказские республики.

