Инфекционист Малышев назвал причины вспышек кори в России
Ковид, уменьшение количества производимых вакцин, мигранты и родители-антипрививочники - причины вспышки заболеваемости корью в России, заявил НСН врач-инфекционист Николай Малышев.
Профессор, врач-инфекционист Николай Малышев в пресс-центре НСН перечислил причины вспышек кори в России.
«Во-первых, в ковидные времена не проводилась вакцинация корью. Даже если 10% не привитые - это 14 миллионов человек. Во-вторых, если была отсрочка по прививкам, то и производство выпускало меньшее количество вакцин, но сейчас этим вопросом уже занимаются активно. В-третьих, мигранты. За последний год около 670 тысяч новых граждан у нас из Средней Азии, а они ведь практически все не вакцинированы. В-четвертых, многие родители не вакцинируют своих детей», - сказал собеседник НСН.
Ранее врач-иммунолог Европейского центра вакцинации Зоя Скорпилева в интервью «Радиоточке НСН» заявила, что дефицит вакцин от кори в ряде городов России может быть связан с тем, что большие объемы перенаправляются в новые регионы РФ и кавказские республики.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Росздравнадзор заявил об отсутствии дефицита психотропных препаратов
- Милонов после Джамалы пообещал наказание всем певицам, ругающим Россию
- Спикер Рады Стефанчук: Права русских на Украине должны быть ущемлены
- Психолог рассказала, чем опасно для здоровья одиночество
- Цены на джинсы могут вырасти на 50% из-за протестов в Бангладеш
- Милонов назвал Старовойтову необычным человеком для своего времени
- Экс-игрок сборной России допустил эксперименты с составом в игре с Кубой
- Артист Носик опроверг сообщения о своей госпитализации
- Звезда мировой оперы Ферруччо Фурланетто выступит в Мариинском театре
- Суд принял к производству иск Крида к Мизулиной о защите чести и достоинства
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru