Инфекционист допустила введение масочного режима из-за нового штамма COVID-19
При ускоренном распространении нового штамма коронавируса «пирола» может потребоваться вернуть масочный режим. Такое мнение высказала врач-инфекционист Елена Мескина.
Медик обратила внимание, что новый штамм более заразный, чем предыдущие. Его распространение может снизить коллективный иммунитет, полагает она.
По ее словам, если «пирола» не сможет подавить предыдущие типы вируса, то серьезного всплеска заболеваемости не будет.
«При ускоренном распространении вируса, могут быть возобновлены рекомендации по ношению масок и проведению противоэпидемических мероприятий», - сказала Мескина в беседе с газетой «Вечерняя Москва».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что в Кремле не планируют возвращать масочный режим из-за подъема заболеваемости COVID-19, передает «Радиоточка НСН».
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