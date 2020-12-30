Инфекционист допустила рост случаев коронавируса после Нового года

Стало известно о возможном подъеме заболеваемости коронавирусом после Нового года, сообщает РИА Новости со ссылкой на президента Международной Ассоциации специалистов в области инфекций Ирину Шестакову.

По ее словам, усиление ограничений стоит обдумывать только на основе возможных тенденций: сразу после праздников следует принимать решение по усилениям или послаблениям.

«Мы вроде бы изолированы друг от друга в том, что касается работы, но в то же время, если мы будет вот так не соблюдать, поедем к родственникам, пожилым, мы, естественно, можем, увы, заразить, тем более что у нас нет таких жестких ограничений, как в Европе», - напомнила инфекционист.