Инфекционист допустила рост случаев коронавируса после Нового года

Стало известно о возможном подъеме заболеваемости коронавирусом после Нового года, сообщает РИА Новости со ссылкой на президента Международной Ассоциации специалистов в области инфекций Ирину Шестакову.

По ее словам, усиление ограничений стоит обдумывать только на основе возможных тенденций: сразу после праздников следует принимать решение по усилениям или послаблениям.

«Мы вроде бы изолированы друг от друга в том, что касается работы, но в то же время, если мы будет вот так не соблюдать, поедем к родственникам, пожилым, мы, естественно, можем, увы, заразить, тем более что у нас нет таких жестких ограничений, как в Европе», - напомнила инфекционист.

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«Просто взять и все закрыть - согласитесь, люди тоже устают от этого. А когда устают, делают все больше и больше ошибок», - отметила Шестакова.

Как сообщалось, суточный прирост новых случаев COVID-19 в России достигнет 40 тысяч уже через неделю после Нового года, сообщил инфекционист Евгений Тимаков.

По его словам, это случится в том случае, если россияне в период праздников безответственно отнесутся к рекомендациям Роспотребнадзора. «Худший прогноз - это если сейчас все проконтактируют и не будут соблюдать рекомендации Роспотребнадзора, то через неделю после новогодних праздников количество заболевших будет под 40 тысяч», - сказал Тимаков.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЭпидемияКоронавирус
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