Названо условие прироста новых случаев коронавируса после Нового года

Суточный прирост новых случаев COVID-19 в России достигнет 40 тысяч уже через неделю после Нового года, сообщает РИА Новости со ссылкой на инфекциониста Евгения Тимакова.

По его словам, это случится в том случае, если россияне в период праздников безответственно отнесутся к рекомендациям Роспотребнадзора. «Худший прогноз - это если сейчас все проконтактируют и не будут соблюдать рекомендации Роспотребнадзора, то через неделю после новогодних праздников количество заболевших будет под 40 тысяч», - сказал Тимаков.

В лучшем случае, по словам инфекциониста, показатели сохранятся на текущем уровне.

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Вирусолог, доктор биологических наук Алексей Аграновский в эфире НСН рассказал, когда эпидемия может пойти на спад.

«К весне упадет интерес СМИ к эпидемии, да и темпы заболеваемости будут снижаться. Вакцина может дать коренное изменение ситуации, и неважно, какой это будет из препаратов», - считает он.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Песня
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