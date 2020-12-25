Названо условие прироста новых случаев коронавируса после Нового года

Суточный прирост новых случаев COVID-19 в России достигнет 40 тысяч уже через неделю после Нового года, сообщает РИА Новости со ссылкой на инфекциониста Евгения Тимакова.

По его словам, это случится в том случае, если россияне в период праздников безответственно отнесутся к рекомендациям Роспотребнадзора. «Худший прогноз - это если сейчас все проконтактируют и не будут соблюдать рекомендации Роспотребнадзора, то через неделю после новогодних праздников количество заболевших будет под 40 тысяч», - сказал Тимаков.

В лучшем случае, по словам инфекциониста, показатели сохранятся на текущем уровне.