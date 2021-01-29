Инфекционист: cимптомы любого ОРВИ можно принять за проявления коронавируса
Симптомы любого ОРВИ можно принять за проявления COVID-19, сообщает радио Sputnik со ссылкой на врача-инфекциониста, доцента кафедры инфекционных болезней РУДН Сергея Вознесенского.
По его словам, для всех заболеваний из группы ОРВИ, в том числе и для коронавируса, характерно поражение дыхательной системы - может быть ринит или насморк, фарингит или боль в горле, а также ларингит, трахеит, бронхит или пневмония.
При этом при COVID-19 чаще всего поражаются носовая полость и легкие, однако могут встречаться боль в горле и першение, и кашель.
Как сообщалось, из-за COVID-19 может произойти обострение аллергического конъюнктивита и других проблем с глазами, сообщает радио Sputnik со ссылкой на врача-офтальмолога Ирину Лещенко.
Из-за COVID-19 обостряются все хронические заболевания и глазные болезни не являются исключением.
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