Инфекционист: cимптомы любого ОРВИ можно принять за проявления коронавируса

Симптомы любого ОРВИ можно принять за проявления COVID-19, сообщает радио Sputnik со ссылкой на врача-инфекциониста, доцента кафедры инфекционных болезней РУДН Сергея Вознесенского.

По его словам, для всех заболеваний из группы ОРВИ, в том числе и для коронавируса, характерно поражение дыхательной системы - может быть ринит или насморк, фарингит или боль в горле, а также ларингит, трахеит, бронхит или пневмония.

Врач рассказала о том, как пожилым восстановиться после коронавируса

При этом при COVID-19 чаще всего поражаются носовая полость и легкие, однако могут встречаться боль в горле и першение, и кашель.

Как сообщалось, из-за COVID-19 может произойти обострение аллергического конъюнктивита и других проблем с глазами, сообщает радио Sputnik со ссылкой на врача-офтальмолога Ирину Лещенко.

Из-за COVID-19 обостряются все хронические заболевания и глазные болезни не являются исключением.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Евгений Епанчинцев
ТЕГИ:ЗдоровьеОРВИКоронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры