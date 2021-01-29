Инфекционист: cимптомы любого ОРВИ можно принять за проявления коронавируса

При этом при COVID-19 чаще всего поражаются носовая полость и легкие, однако могут встречаться боль в горле и першение, и кашель.

Как сообщалось, из-за COVID-19 может произойти обострение аллергического конъюнктивита и других проблем с глазами, сообщает радио Sputnik со ссылкой на врача-офтальмолога Ирину Лещенко.

Из-за COVID-19 обостряются все хронические заболевания и глазные болезни не являются исключением.

