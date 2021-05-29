Индийский штамм COVID-19 наименее восприимчив к вакцине Pfizer
Вакцина американской компании Pfizer оказалась наименее эффективна против индийского штамма коронавируса, хотя и обеспечивает определенную защиту от него. Об этом сообщают европейские СМИ, ссылаясь на исследование частного некоммерческого Института Пастера в Париже.
«Несмотря на незначительное снижение эффективности, вакцина Pfizer, вероятно, защищает от индийского варианта (COVID-19 – прим. НСН), согласно результатам лабораторных испытаний», - пояснил директор института и соавтор исследования Оливье Шварц.
В исследовании участвовали 28 медицинских работников из Орлеана. Уточняется, что 16 человек привиты двумя дозами вакцины Pfizer, а 12 - одной дозой вакцины AstraZeneca.
В соответствии с результатами исследования выяснилось, что иммунитет получивших две дозы Pfizer оказался в три-шесть раз слабее к индийскому штамму коронавируса, чем к британскому и южноафриканскому.
Напомним, новый штамм коронавируса с характеристиками британского и индийского вариантов обнаружен во Вьетнаме, заявили в министерстве здравоохранения республики.
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