Минздрав Вьетнама сообщил о выявлении нового штамма COVID-19

Новый штамм коронавируса с характеристиками британского и индийского вариантов обнаружен во Вьетнаме, заявили в министерстве здравоохранения республики.

Как сообщает издание VnExpress, глава ведомства Нгуен Тхань Лонг отметил, что сразу два распространенных варианта COVID-19 были выявлены после генетического секвенирования анализов нескольких пациентов.

По данным VnExpress, новый гибридный штамм более заразный и легко передается по воздуху. Именно из-за появления вьетнамского варианта инфекции в стране стремительно увеличивается число новых случаев заражения COVID-19.

