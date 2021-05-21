Россия получит от Индии образец индийского штамма коронавируса

Посол Индии в РФ Бала Венкатеш Варма заявил, что Россия, с целью изучения индийского штамма коронавируса, направила Нью-Дели соответствующий запрос, сообщает ТАСС.

По его словам, запрос был получен индийской стороной и в настоящее время власти Индии работают по данному вопросу.

Ранее иммунолог Владимир Болибок заявил, что индийский штамм коронавируса агрессивнее и гораздо опаснее других разновидностей. По его словам, данная мутация способна сильнее цепляться за клетки.

