Россия получит от Индии образец индийского штамма коронавируса
21 мая 202115:24
Посол Индии в РФ Бала Венкатеш Варма заявил, что Россия, с целью изучения индийского штамма коронавируса, направила Нью-Дели соответствующий запрос, сообщает ТАСС.
По его словам, запрос был получен индийской стороной и в настоящее время власти Индии работают по данному вопросу.
Ранее иммунолог Владимир Болибок заявил, что индийский штамм коронавируса агрессивнее и гораздо опаснее других разновидностей. По его словам, данная мутация способна сильнее цепляться за клетки.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,0 млн+8 937 / сут.
Умерли
118 тыс.+378 / сут.
Выздоровели
4,6 млн+9 350 / сут.
- Официальная фан-зона сборной России по хоккею открылась в Москве
- Россия получит от Индии образец индийского штамма коронавируса
- СК возбудил дело после гибели рабочих в коллекторе в Ростовской области
- Лавров обвинил Запад в поддержке госпереворота на Украине
- Лукашенко предложил уйти от расчетов в долларах
- СМИ: Семь рабочих погибли в Ростовской области от отравления газом в коллекторе
- Маск заявил о желании пообщаться с Гагариным
- Роспотребнадзор поручил проверить популярные детские антистресс-игрушки
- Шапша предложил построить завод Tesla в Калужской области
- В Госдуму внесли проект, обязывающий IT-компании открывать российские филиалы
21 мая 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru