В Венесуэле произошел взрыв газа на компрессорной станции
16 мая 202601:42
Юлия Савченко
Взрыв газа прогремел на компрессорной станции Lamargas нефтегазовой компании Petróleos de Venezuela S.А. (PDVSA) в Венесуэле. Об этом говорится в сообщении организации в соцсети Х.
Инцидент произошел 15 мая на станции на блоке 5 озера Маракайбо в штате Сулия. По данным компании, шести пострадавшим сотрудникам оказали медицинскую помощь.
Взрыв не повлияет на нефтегазовые операции на западе Венесуэлы. Технический комитет PDVSA начал расследование причин ЧП.
Ранее взрыв произошел на нефтеперерабатывающем заводе в городе Шалметт в США, после хлопка начался сильный пожар.
