Иммунолог: Заболевший «омикроном» может заразить около 100 человек одновременно
Носитель штамма коронавируса «омикрон» может заразить около ста человек одномоментно. Об этом заявил иммунолог Владимир Болибок в беседе с телеканалом «Москва 24».
«До сих пор у нас такой заразности не было ни разу. Корь считалась самым заразным заболеванием, но "омикрон" в этом отношении превзошел даже ее», — подчеркнул специалист.
По словам Болибока, омикрон-штамм активно распространяется воздушно-капельным путем, пишет РИА ФАН. Для заражения хватит даже выделения аэрозоля с частичками вируса при разговоре, дыхании и зевании.
«Если кто-то один кашлянул или чихнул, то такого количества хватит человек на сто сразу», — рассказал иммунолог.
Кроме того, Болибок отметил, что «омикрон»-штамм особенно опасен для детей, пишет «Свободная пресса».
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