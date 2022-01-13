Иммунолог: Заболевший «омикроном» может заразить около 100 человек одновременно

«До сих пор у нас такой заразности не было ни разу. Корь считалась самым заразным заболеванием, но "омикрон" в этом отношении превзошел даже ее», — подчеркнул специалист.

По словам Болибока, омикрон-штамм активно распространяется воздушно-капельным путем, пишет РИА ФАН. Для заражения хватит даже выделения аэрозоля с частичками вируса при разговоре, дыхании и зевании.

«Если кто-то один кашлянул или чихнул, то такого количества хватит человек на сто сразу», — рассказал иммунолог.

Кроме того, Болибок отметил, что «омикрон»-штамм особенно опасен для детей, пишет «Свободная пресса».

