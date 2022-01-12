Врач рассказал, где легче всего заразиться «омикроном»

По словам Кондрахина, один человек с «омикроном» может заразить девять здоровых людей.

«Среди мер предохранения остаётся всё то же самое — как можно большая разобщенность. Думаю, что посещаемость музеев, театров, кинотеатров, магазинов, общественный транспорт — всё это может привести к росту заболеваемости», — заявил врач в беседе с «Радио 1».

Терапевт также напомнил про необходимость носить маски и перчатки в общественных местах и держать социальную дистанцию. Кондрахин посоветовал поставить прививку от коронавируса тем, кто еще не успел этого сделать.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что человек с омикрон-штаммом может быть заразным уже на вторые сутки после инфицирования.

