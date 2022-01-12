Врач рассказал, где легче всего заразиться «омикроном»
Самая высокая вероятность заражения омикрон-штаммом сохраняется в общественных местах. Об этом рассказал кандидат медицинских наук, терапевт, клинический фармаколог Андрей Кондрахин.
Он отметил, что «омикрон» сейчас стремительно распространяется по территории России.
По словам Кондрахина, один человек с «омикроном» может заразить девять здоровых людей.
«Среди мер предохранения остаётся всё то же самое — как можно большая разобщенность. Думаю, что посещаемость музеев, театров, кинотеатров, магазинов, общественный транспорт — всё это может привести к росту заболеваемости», — заявил врач в беседе с «Радио 1».
Терапевт также напомнил про необходимость носить маски и перчатки в общественных местах и держать социальную дистанцию. Кондрахин посоветовал поставить прививку от коронавируса тем, кто еще не успел этого сделать.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что человек с омикрон-штаммом может быть заразным уже на вторые сутки после инфицирования.
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