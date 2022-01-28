Иммунолог высказался о возможности более патогенной вспышки «дельты»
У перенесших штамм COVID-19 «омикрон» слабый иммунитет к «дельте», поэтому она ещё может вызвать патогенную вспышку заболеваемости, сообщил в стриме RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» иммунолог Николай Крючков.
По его словам, «дельта»-штамм вытиснится практически полностью, но «останется у животных в каком-то виде, у людей в небольшом количестве и «дозреет». После этого, когда к разновидности коронавируса «омикрон» уже будет значительный иммунитет, «она может дать о себе знать и вызовет вспышку более патогенную».
Специалист по инфекционным заболеваниям, член Консультативного комитета по практике иммунизации и вакцинолог, доктор Кэтрин Полинг из Atrium Health Wake Forest Baptist в Северной Каролине назвала основные симптомы «омикрон»-штамма.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru