В ВОЗ назвали причину появления «дельтакрона»

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что так называемы дельтакрон образовался вследствие загрязнения образца в ходе секвенирования. Об этом сообщает РИА Новости.



По данным организации, дельтакрон не является комбинацией вирусов, так как этого не происходит. В ВОЗ призвали не использовать это название.

