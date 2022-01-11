В ВОЗ назвали причину появления «дельтакрона»

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что так называемы дельтакрон образовался вследствие загрязнения образца в ходе секвенирования. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным организации, дельтакрон не является комбинацией вирусов, так как этого не происходит. В ВОЗ призвали не использовать это название.

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ФОТО: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы // mos.ru
ТЕГИ:ВирусВОЗ
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