Иммунолог: у переболевших коронавирусом может развиться рак

Нарушения в работе иммунной системы человека, которые наступают после перенесенного коронавируса, могут повысить шанс развития онкологических заболеваний, сообщает Ura.ru со ссылкой на иммунолога, кандидата медицинских наук Николая Крючкова.

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По его словам, это предположение требует долгих исследований. Как указал медик, COVID-19 нарушает функционирование клеток и определенную экспрессию генов. Это напрямую влияет на сбои в работе иммунитета и на предрасположенность к онкологическим заболеваниям. Со временем процесс может проявить себя.

Ранее врач Крючков предупредил о большей заразности штамма коронавируса «Эрис», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Centers for Disease Control and Prevention
ТЕГИ:ЗдоровьеКоронавирус

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