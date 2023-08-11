Иммунолог: у переболевших коронавирусом может развиться рак

По его словам, это предположение требует долгих исследований. Как указал медик, COVID-19 нарушает функционирование клеток и определенную экспрессию генов. Это напрямую влияет на сбои в работе иммунитета и на предрасположенность к онкологическим заболеваниям. Со временем процесс может проявить себя.

Ранее врач Крючков предупредил о большей заразности штамма коронавируса «Эрис», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

