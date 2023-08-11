Иммунолог: у переболевших коронавирусом может развиться рак
Нарушения в работе иммунной системы человека, которые наступают после перенесенного коронавируса, могут повысить шанс развития онкологических заболеваний, сообщает Ura.ru со ссылкой на иммунолога, кандидата медицинских наук Николая Крючкова.
По его словам, это предположение требует долгих исследований. Как указал медик, COVID-19 нарушает функционирование клеток и определенную экспрессию генов. Это напрямую влияет на сбои в работе иммунитета и на предрасположенность к онкологическим заболеваниям. Со временем процесс может проявить себя.
Ранее врач Крючков предупредил о большей заразности штамма коронавируса «Эрис», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru