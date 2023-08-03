ВОЗ заявила о росте заболеваемости коронавирусом

По данным организации, за период с 13 по 30 июля в мире зафиксировано 1 008 194 случая заражения COVID-19 и 3 132 летальных исхода. Уточняется, что рост заболеваемости составил 7% по сравнению с предыдущими 28 днями, а количество смертей уменьшилось на 53%.

«Крайне важно поддерживать эпиднадзор, отчетность, отслеживать варианты, оказывать раннюю клиническую помощь, проводить бустерную вакцинацию в группах высокого риска», - призвали в ВОЗ.

Заместитель главы Минздрава Татьяна Семенова заявила, что уже осенью текущего года граждане РФ смогут привиться от коронавируса обновленными вакцинами Центра имени Н.Ф. Гамалеи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

