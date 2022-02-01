«На детях не закончится»: Иммунолог опроверг прогноз о завершении пандемии
Врач Николай Крючков рассказал НСН, почему коронавирусом стали заражаться дети и как это может повлиять на развитие пандемии.
Рост заболеваемости COVID-19 среди детей не свидетельствует о скором окончании пандемии. Такое мнение в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» высказал иммунолог Николай Крючков.
«Это не означает конец пандемии - просто инфекция должна охватить разные контингенты, вирус приспосабливается и популяция приспосабливается к вирусу. Сейчас мы видим, что во многих странах Запада идет рекордная госпитализация детей с не самым легким течением заболевания. По США увеличение таких госпитализаций раза в три. Это не свидетельствует о том, что пандемия заканчивается - это два независимых события. Возможно, это следующая стадия развития пандемии, когда она перейдет из острой стадии в подострую», - сказал специалист.
Ранее заведующая инфекционным боксированным отделением № 10 детской городской клинической больницы № 5 имени Филатова Елена Дондурей сообщила журналистам, что рост заболеваемости COVID-19 среди детей, наблюдаемый в период распространения омикрон-штамма, может быть признаком постепенного завершения пандемии.
Дети все равно остаются более устойчивыми к развитию тяжелых случаев заболевания, отметил Крючков.
«По детям сейчас опасность большая, потому что они в таком объеме не госпитализировались раньше. Дети, кроме тех, кому до 2-3-х лет, и раньше относились к устойчивым с точки зрения развития тяжелых случаев течения заболевания, смертей, реанимации. Так и осталось в сравнении с пожилыми, больными. Но при этом количество заболевших детей приводит к тому, что их число в больницах увеличивается. В России точной статистики по госпитализированным детям сейчас нет, но, скорее всего, это тоже рекордные цифры», - отметил иммунолог.
По словам Крючкова, большая распространенность заболевания среди детей объясняется двумя основными причинами. Первая - дети и подростки оказались не охвачены вакцинацией, вторая - большая заразность «омикрона» в сравнении с предыдущими штаммами.
«Признаков того, что пандемия заканчивается, на сегодня нет. Есть признаки того, что она с накоплением коллективного иммунитета может перейти в более управляемое, подострое состояние: упадет смертность, уменьшится число тяжелых случаев в реанимациях, но при этом число заражений может быть весьма большим», - не исключает иммунолог.
В России уже началась вакцинация подростков от 12 до 17 лет против коронавируса препаратом «Спутник М». Накануне в эфире телеканала «Россия 24» директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что через 18—20 дней начнётся набор детей 6—11 лет для исследования вакцины от COVID-19.
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