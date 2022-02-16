Иммунолог рассказал о редком симптоме COVID-19

Воспаление мозгового вещества наблюдается в редких случаях при заражении коронавирусной инфекцией. Об этом рассказал иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

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По слова эксперта, такое воспаление — энцефалит или энцефаломиелит — происходит у небольшого количества COVID-больных, пишут Известия. Крючков подчеркнул, что природа этого явления не определена.

«Он может быть иммунный вторичный, но может и с вирусным триггером. Но это скорее смешанная история, не классический вирусный энцефалит», — рассказал Крючков в беседе с Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БолезньиммунологКоронавирус
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