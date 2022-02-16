Иммунолог рассказал о редком симптоме COVID-19

По слова эксперта, такое воспаление — энцефалит или энцефаломиелит — происходит у небольшого количества COVID-больных, пишут Известия. Крючков подчеркнул, что природа этого явления не определена.

«Он может быть иммунный вторичный, но может и с вирусным триггером. Но это скорее смешанная история, не классический вирусный энцефалит», — рассказал Крючков в беседе с Ura.ru.

