Иммунолог рассказал о редком симптоме COVID-19
Воспаление мозгового вещества наблюдается в редких случаях при заражении коронавирусной инфекцией. Об этом рассказал иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.
По слова эксперта, такое воспаление — энцефалит или энцефаломиелит — происходит у небольшого количества COVID-больных, пишут Известия. Крючков подчеркнул, что природа этого явления не определена.
«Он может быть иммунный вторичный, но может и с вирусным триггером. Но это скорее смешанная история, не классический вирусный энцефалит», — рассказал Крючков в беседе с Ura.ru.
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