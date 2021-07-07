Кови-пшик. Разработчик «Спутника» рассказал о спрее от коронавируса

Пир этом он отметил, что дожидаться появления интраназальной вакцины не стоит, так как стать альтернативой привычной прививке она не сможет, а будет выполнять функцию дополнительного барьера для вируса.

«Бояться уколов не надо и ждать интраназальной вакцины не надо, потому что вакцинироваться надо сейчас. Когда будет интраназальная вакцина, это будет еще дополнительная защита, а не как альтернатива. Их противопоставлять не нужно, это две составляющие иммунной системы, когда она борется с вирусом, который проникает через носоглотку», - объяснил собеседник «Радиоточки НСН».

Ранее Александр Гинцбург рассмеялся, комментируя Telegram-каналу «Радиоточка НСН» информацию о возможном появлении в России вакцины от коронавируса в виде жвачки.

