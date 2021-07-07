Кови-пшик. Разработчик «Спутника» рассказал о спрее от коронавируса
Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи уверен, что исследования интраназальной вакцины уже ведутся в России.
Ученые из Финляндии, занимающиеся созданием вакцины от коронавируса в виде спрея, получили 9 миллионов евро на проведение дальнейших исследований препарата. Профессор вирусологии Хельсинкского университета Калле Саксела сообщил, что создание препарата может завершиться к концу года.
Подобные исследования ведутся и в России, так как интраназальная вакцина может стать дополнительной эффективной защитой от коронавируса, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.
«Насчет пластыря, таблетки не уверен, потому что таблетку мы все-таки делаем для того, чтобы глотать, а входные ворота вируса, в первую очередь, для нас это носоглотка. Поэтому надо защищать носоглотку и мне кажется, это может быть вполне интересным и актуальным. В России подобные исследования тоже ведутся, насчет средств не знаю, но исследования такие проводятся. Интраназальной вакцины еще нет, это очень хорошая форма. Это та же самая вакцина, которая вводится сейчас инъекционно, но она будет распыляться в носовой полости, защищать входные ворота, то есть, создавать местный иммунитет. Когда мы инъекционно вводим, мы создаем себе системный иммунитет во всем организме, в крови, но на поверхности слизистых мы такую защиту тоже, конечно, создаем, но в меньшей степени. Поэтому для того, чтобы создать дополнительный барьер, который должен вирус преодолеть, проникая в наш организм, вполне разумно создать «пшикалку» для носа», - рассказал Гинцбург.
Пир этом он отметил, что дожидаться появления интраназальной вакцины не стоит, так как стать альтернативой привычной прививке она не сможет, а будет выполнять функцию дополнительного барьера для вируса.
«Бояться уколов не надо и ждать интраназальной вакцины не надо, потому что вакцинироваться надо сейчас. Когда будет интраназальная вакцина, это будет еще дополнительная защита, а не как альтернатива. Их противопоставлять не нужно, это две составляющие иммунной системы, когда она борется с вирусом, который проникает через носоглотку», - объяснил собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее Александр Гинцбург рассмеялся, комментируя Telegram-каналу «Радиоточка НСН» информацию о возможном появлении в России вакцины от коронавируса в виде жвачки.
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