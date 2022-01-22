Иммунолог рассказал о показаниях для ревакцинации в два этапа
Ревакцинацию от коронавирусной инфекции в большинстве случаев проводят однокомпонентным препаратом, однако в ряде случаев может понадобиться прививка в два этапа. Об этом рассказал иммунолог, заведующий лабораторией вакцинопрофилактики ФГБУ НИИ вакцин и сывороток им. И. И. Мечникова Михаил Костинов в интервью радио Sputnik.
Эксперт отметил, что принимать решение о ревакцинации двумя дозами вакцины должен врач, учитывая возраст пациента, перенесенные заболевания и реакцию на прививки.
«Только индивидуально врач может разрешить сделать бустер двумя дозами, даже несмотря на то, что человек уже получил две дозы полгода назад», — объяснил Костинов.
В частности, двухкомпонентная ревакцинация показана лицам с заболеваниями сердечно-сосудистой, нервной и эндокринной систем.
«То есть в случае сахарного диабета, ожирения, заболевания сердца, заболевания нервной системы, рака в период ремиссии и так далее. В этих случаях рекомендуется делать две прививки (при ревакцинации. — НСН), потому что иммунитет после одной дозы не формируется», — подчеркнул медик.
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