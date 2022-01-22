Иммунолог рассказал о показаниях для ревакцинации в два этапа

Эксперт отметил, что принимать решение о ревакцинации двумя дозами вакцины должен врач, учитывая возраст пациента, перенесенные заболевания и реакцию на прививки.

«Только индивидуально врач может разрешить сделать бустер двумя дозами, даже несмотря на то, что человек уже получил две дозы полгода назад», — объяснил Костинов.

В частности, двухкомпонентная ревакцинация показана лицам с заболеваниями сердечно-сосудистой, нервной и эндокринной систем.

«То есть в случае сахарного диабета, ожирения, заболевания сердца, заболевания нервной системы, рака в период ремиссии и так далее. В этих случаях рекомендуется делать две прививки (при ревакцинации. — НСН), потому что иммунитет после одной дозы не формируется», — подчеркнул медик.

