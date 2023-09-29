Иммунолог предупредил о необходимости вакцинации от гриппа

Анализ вариантов вируса гриппа показывает, что серьезных изменений в штаммах по сравнению с прошлым эпидемическим сезоном не произошло. Наступающий в России период подъема заболеваемости гриппом и другими острыми респираторными вирусными инфекциями будет более легким, чем предыдущий, указал эксперт.

Крючков отметил, что это не отменяет необходимости вакцинироваться.

Ранее Минздрав РФ заявил о росте заболеваемости коронавирусом в России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

