Иммунолог предупредил о необходимости вакцинации от гриппа
Эпидемия птичьего гриппа может начаться в ближайшем будущем, сообщает радио Sputnik со ссылкой на иммунолога Николая Крючкова.
Анализ вариантов вируса гриппа показывает, что серьезных изменений в штаммах по сравнению с прошлым эпидемическим сезоном не произошло. Наступающий в России период подъема заболеваемости гриппом и другими острыми респираторными вирусными инфекциями будет более легким, чем предыдущий, указал эксперт.
Крючков отметил, что это не отменяет необходимости вакцинироваться.
Ранее Минздрав РФ заявил о росте заболеваемости коронавирусом в России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru