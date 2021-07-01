Иммунолог предупредил, что антибиотики делают людей уязвимыми для «черной плесени»

Антибиотики, которые массово назначают пациентам с коронавирусом, серьёзно подрывают иммунитет, делая людей уязвимыми для «чёрной плесени», заявил аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

Ранее Всемирная организация здравоохранения рекомендовала сократить использование гормональных препаратов и антибиотиков при лечении коронавируса.

«Проблема в том, что массированное применение антибиотиков способствует тому, что подавляется иммунитет и активизируется любая плесневая инфекция. Это и кандидозы кишечника, молочница, любые другие микозы. И, в том числе, «чёрная плесень» – мукормикоз. То есть человек начинает гнить живьём, потому что его иммунная система совсем выведена из строя. При этом антибиотики совершенно не помогают от коронавируса», – сказал Болибок «Радио 1».

По его мнению, применение антибиотиков скоро уберут из рекомендаций по борьбе с коронавирусом, оставив их только для пациентов, находящихся на ИВЛ.

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«Антибиотики стоит назначать только людям, которые попали на ИВЛ, потому что, когда вставляют трубки, повышается риск, что туда попадёт инфекция. Но это уже больничная ситуация. А у нас массовое применение антибиотиков уже на амбулаторном этапе, где они никак не помогают, а только вредят», - пояснил Болибок.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» объяснил, для кого и чем опасна «черная плесень».

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Фото: Главное управление региональной безопасности Московской области
ТЕГИ:ЛечениеКоронавирус
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