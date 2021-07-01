Иммунолог предупредил, что антибиотики делают людей уязвимыми для «черной плесени»
Антибиотики, которые массово назначают пациентам с коронавирусом, серьёзно подрывают иммунитет, делая людей уязвимыми для «чёрной плесени», заявил аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.
Ранее Всемирная организация здравоохранения рекомендовала сократить использование гормональных препаратов и антибиотиков при лечении коронавируса.
«Проблема в том, что массированное применение антибиотиков способствует тому, что подавляется иммунитет и активизируется любая плесневая инфекция. Это и кандидозы кишечника, молочница, любые другие микозы. И, в том числе, «чёрная плесень» – мукормикоз. То есть человек начинает гнить живьём, потому что его иммунная система совсем выведена из строя. При этом антибиотики совершенно не помогают от коронавируса», – сказал Болибок «Радио 1».
По его мнению, применение антибиотиков скоро уберут из рекомендаций по борьбе с коронавирусом, оставив их только для пациентов, находящихся на ИВЛ.
«Антибиотики стоит назначать только людям, которые попали на ИВЛ, потому что, когда вставляют трубки, повышается риск, что туда попадёт инфекция. Но это уже больничная ситуация. А у нас массовое применение антибиотиков уже на амбулаторном этапе, где они никак не помогают, а только вредят», - пояснил Болибок.
Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» объяснил, для кого и чем опасна «черная плесень».
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