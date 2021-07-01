Иммунолог предупредил, что антибиотики делают людей уязвимыми для «черной плесени»

Антибиотики, которые массово назначают пациентам с коронавирусом, серьёзно подрывают иммунитет, делая людей уязвимыми для «чёрной плесени», заявил аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

Ранее Всемирная организация здравоохранения рекомендовала сократить использование гормональных препаратов и антибиотиков при лечении коронавируса.

«Проблема в том, что массированное применение антибиотиков способствует тому, что подавляется иммунитет и активизируется любая плесневая инфекция. Это и кандидозы кишечника, молочница, любые другие микозы. И, в том числе, «чёрная плесень» – мукормикоз. То есть человек начинает гнить живьём, потому что его иммунная система совсем выведена из строя. При этом антибиотики совершенно не помогают от коронавируса», – сказал Болибок «Радио 1».



По его мнению, применение антибиотиков скоро уберут из рекомендаций по борьбе с коронавирусом, оставив их только для пациентов, находящихся на ИВЛ.