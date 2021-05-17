Вирусолог объяснил, для кого и чем опасна «черная плесень»

В России выявлены случаи заражения «черной плесенью» на фоне коронавируса, рассказали в университете им. Мечникова. Ранее эту болезнь выявляли в Индии на фоне беспрецедентного роста заболеваемости COVID-19.

Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» объяснил, кто находится в группе риска этого серьезного заболевания.

«Речь идет о грибковой инфекции, которая встречается у людей и животных. Это очень агрессивное заболевание, оно развивается при достаточном иммунодефиците. Возбудителями являются грибы семейства мукоровых. Они очень широко распространены в окружающей среде, в природе, и в почве, и в растениях. Они также могут развиваться на несвежих фруктах и овощах. И их находят в навозе животных. Для людей с нормальной иммунной системой они не представляют широкой угрозы, но для людей с COVID-19, с ВИЧ-инфекцией, после лучевой терапии, после трансплантации органов они могут поражать слизистую оболочку носа, легких и даже головной мозг. То есть вызывать как поверхностные, так и глубокие висцеральные микозы», - рассказал врач.

Специалист при этом не исключил риск заражения «черной плесенью» ряда пациентов в России. В первую очередь, добавил Георгий Викулов, мукормикоз опасен для людей с низким иммунитетом. Он также рассказал о тяжелых последствиях этой болезни.