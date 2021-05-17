Вирусолог объяснил, для кого и чем опасна «черная плесень»
Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» предупредил россиян о тяжелых последствиях редкой грибковой инфекции.
В России выявлены случаи заражения «черной плесенью» на фоне коронавируса, рассказали в университете им. Мечникова. Ранее эту болезнь выявляли в Индии на фоне беспрецедентного роста заболеваемости COVID-19.
Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» объяснил, кто находится в группе риска этого серьезного заболевания.
«Речь идет о грибковой инфекции, которая встречается у людей и животных. Это очень агрессивное заболевание, оно развивается при достаточном иммунодефиците. Возбудителями являются грибы семейства мукоровых. Они очень широко распространены в окружающей среде, в природе, и в почве, и в растениях. Они также могут развиваться на несвежих фруктах и овощах. И их находят в навозе животных. Для людей с нормальной иммунной системой они не представляют широкой угрозы, но для людей с COVID-19, с ВИЧ-инфекцией, после лучевой терапии, после трансплантации органов они могут поражать слизистую оболочку носа, легких и даже головной мозг. То есть вызывать как поверхностные, так и глубокие висцеральные микозы», - рассказал врач.
Специалист при этом не исключил риск заражения «черной плесенью» ряда пациентов в России. В первую очередь, добавил Георгий Викулов, мукормикоз опасен для людей с низким иммунитетом. Он также рассказал о тяжелых последствиях этой болезни.
«В моей практике такого заболевания не было, но у моих коллег было - непосредственно у тех, кто занимается микозами. Это очень серьезное заболевание. Это не поражение кожи, это поражение внутренних органов, поражение головного мозга, органов зрения. У пациентов, чтобы их спасти, могут удалить целый глаз или конечность, потому что по-другому невозможно вылечить, до такой степени глубокое поражение. Поэтому если возникает такое заболевание, это говорит о том, что очень выраженное подавление иммунитета, связанное с иммунной поломкой организма. Роспотребнадзор пока не подтвердил подобные случаи в Ульяновске. В самой Индии число людей с этим штаммом не превышает двух тысяч человек. Это меньше одной сотой процента от числа всех заразившихся коронавирусом в стране», - отметил он.
Вирусолог дал совет россиянам обращаться к квалифицированным специалистам при недомогании.
«Чтобы себя обезопасить, нужно своевременно обращаться за медицинской помощью в специализированное учреждение. Не заниматься самолечением. Вот это будет наиболее правильная рекомендация. С респираторного заболевания, даже с простуды может начинаться другое заболевание, даже онкологическое, даже гепатит, даже COVID-19. Это может быть даже злокачественное заболевание крови. Именно специалисты должны заниматься диагностикой», - уточнил он.
Ранее медики говорили, что риск заражения «черной плесенью» связан с ослабленным после заражения COVID-19 иммунитетом. Болезнь возможно вылечить, но с большими усилиями и при длительной терапии.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,9 млн+9 328 / сут.
Умерли
116 тыс.+340 / сут.
Выздоровели
4,6 млн+7 181 / сут.
- Российские пловцы стали чемпионами Европы в эстафете
- В Нью-йорке для вакцинированных отменили требование ношения маски
- Кадыров назвал себя «проектом Путина»
- Минпросвещения не намерено досрочно завершать учебный год в школах
- Оперштаб опроверг продление запрета на авиасообщение с Турцией до 30 июня
- ВОЗ: За сутки число заражений COVID-19 выросло на 589 тыс.
- Делегация из России оценит ситуацию с COVID-19 в Турции
- Путин распорядился заняться учётом домашних животных
- Глава ВОЗ заявил о «вакцинном апартеиде» в мире
- Российский пловец Колесников побил рекорд мира
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru