В Индии подтвердили около девяти тысяч случаев «черной плесени»
По данным министерства химической промышленности Индии, в стране подтверждено более 8,8 тысяч случаев «черной плесени» - грибкового заболевания мукормикоза, заявил глава ведомства Садананда Говда.
«После детального анализа растущего числа случаев мукормикоза в различных штатах в общей сложности 23 680 флаконов (противогрибкового средства) "Амфотерицин-В" были выделены сегодня всем штатам. Распределение было произведено на основе общего числа пациентов, которое составляет 8 848 по всей стране», - цитирует заявление Гоуда РИА Новости.
По данным индийского чиновника, самое большое число случаев «черной плесени» выявили в штате Гуджарат – здесь 2 281 заболевших. Также очагами распространения инфекции являются штаты Махараштра, Андхра-Прадеш и Телангана.
Мукормикоз — грибковое заболевание. Предполагается, что оно проявляется как побочный эффект он коронавируса. Власти штата Раджастан зафиксировали около 100 случаев заболевания «черной плесенью». Для заболевших создали специальное отделение в больнице.
Ранее вирусолог Георгий Викулов рассказал НСН, что «черная плесень» — очень агрессивное заболевание, возбудителем которого являются грибы семейства мукоровых. Викулов предупредил, что для людей с COVID-19, с ВИЧ-инфекцией, после лучевой терапии, после трансплантации органов они могут поражать слизистую оболочку носа, легких и даже головной мозг.
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