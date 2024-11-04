В РФ в школах и детсадах организуют «утренний фильтр» из-за вируса Коксаки
«Утренний фильтр» организуют в российских детских садах и школах из-за вируса Коксаки. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
В сообщении говорится, что фильтры будут включать проверку на наличие симптомов болезни, контролировать осуществление процедуры будут сотрудники ведомства.
«В соответствии с действующими нормативно-правовыми актами фильтры являются обязательными в период сезонного подъёма заболеваемости», - заключили в Роспотребнадзоре.
Ранее врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина заявила, что вирус Коксаки распространяется воздушно-капельным путём, поэтому достаточно малейшего контакта с больным, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru