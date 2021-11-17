В Роспотребнадзоре предупредили россиян о риске заражения вирусом Коксаки
Роспотребнадзор предупредил граждан о риске заражения вирусом Коксаки и напомнил о мерах профилактики инфекции.
Как отмечается на сайте ведомства, ранее вирус распространялся преимущественно летом, однако в этом году проявился в ноябре. Вызванные вирусами Коксаки заболевания относятся к группе энтеровирусных инфекций, всего выделяется две группы этих вирусов.
Так, вирусы из группы А проявляются высыпаниями на коже, поражением верхних дыхательных путей, стоматитом, герпангиной, конъюнктивитом, склеритом, диареей, возможно развитие менингита. Группа Б отличается поражениями сердца, плевры, печени, поджелудочной железы, провоцирующими сыпь, боли в животе и грудной клетке.
Чаще всего вирусом Коксаки заражаются дети до 15 лет, инфицирование происходит через бытовые предметы или употребление зараженной воды. Инфекция распространяется заболевшим, который выделяет вирус вместе с испражнениями, также возможен воздушно-капельный путь передачи. Роспотребнадзор подчеркнул, что специфической профилактики заболевания не существует, однако риск заражения можно свести к минимуму, соблюдая правила гигиены.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru