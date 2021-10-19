Иммунолог оценил «ковидные» ноябрьские каникулы

«В Москве и других городах, где высокая плотность населения, эта мера действительно собьёт темп роста заболеваемости. И позволит медицинским учреждениям более качественно работать», - отметил врач.

Однако, по словам специалиста, абсолютному большинству жителей России придется в той или иной мере ощутить на себе воздействие дельта-штамма коронавируса. Он добавил, что из-за мутаций у вакцин также снизился предоставляемый ими уровень защиты.



«Те, кто отболел уханьским штаммом, болеют повторно. Поэтому, к сожалению, финиш пандемии на какое-то время растянется. На какое точно – сказать трудно, но на полгода точно», - заявил Жемчугов в эфире «Радио 1».

Ранее доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» пояснил, что введение QR-кодов и нерабочих дней может дать кратковременный эффект в борьбе с пандемией.

