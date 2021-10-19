Иммунолог оценил «ковидные» ноябрьские каникулы
Введение нерабочих дней в городах с высокой плотностью населения сможет замедлить темп заболеваемости. Об этом рассказал иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.
«В Москве и других городах, где высокая плотность населения, эта мера действительно собьёт темп роста заболеваемости. И позволит медицинским учреждениям более качественно работать», - отметил врач.
Однако, по словам специалиста, абсолютному большинству жителей России придется в той или иной мере ощутить на себе воздействие дельта-штамма коронавируса. Он добавил, что из-за мутаций у вакцин также снизился предоставляемый ими уровень защиты.
«Те, кто отболел уханьским штаммом, болеют повторно. Поэтому, к сожалению, финиш пандемии на какое-то время растянется. На какое точно – сказать трудно, но на полгода точно», - заявил Жемчугов в эфире «Радио 1».
Ранее доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» пояснил, что введение QR-кодов и нерабочих дней может дать кратковременный эффект в борьбе с пандемией.
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