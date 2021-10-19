«Сложно, но можно». Союз пенсионеров о готовности соблюдать домашний режим
Председатель СПР Рязанский прокомментировал новые ограничения по коронавирусу в Москве.
Домашний режим – очень сложное, но вынужденное испытание для людей старшего возраста, заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский. Так он прокомментировал новые ограничительные меры, введённые мэром Москвы Сергеем Собяниным в связи с ростом заболеваемости COVID-19.
«Старшее поколение в последнее время стало чувствительно к активном образу жизни, и такая вынужденная мера будет не очень хорошо влиять на самочувствие, настроение пожилых людей. Однако это испытание надо пройти, люди с понимание отнесутся к вынужденным обстоятельствам. Другого способа борьбы, видимо, не существует. Здесь важна даже не вакцинация, а именно дистанционность, которая будет препятствовать распространению коронавируса», - отметил Рязанский.
Председатель Союза пенсионеров России также выразил уверенность, что старшее поколение с пониманием относится к необходимости вакцинации.
«Потери от коронавируса болезненно сказываются, речь идёт об уходе из жизни знакомых, близких людей, друзей. Всё это на глазах, поэтому, безусловно, старшее поколение в плане вакцинации должно проявить и уже проявляет особую активность. Больнее всего в плане карантинных мер может ударить отмена плановой госпитализации. Желательно это пройти с минимальными потерями, и так досталось людям пожилого возраста за последние полтора года, но необходимо всё преодолеть. Старшее поколение трудностей не боится. Если это нужно для страны, для решения проблемы оно на всё готово», - подчеркнул Валерий Рязанский.
Согласно указу мэра Москвы, с 25 октября 2021 г. до 25 февраля 2022 г. Горожане старше 60 лет и страдающие хроническими заболеваниями должны вновь соблюдать домашний режим – по месту постоянного жительства либо на садовых участках. Прогулки и занятия физической культурой на свежем воздухе не ограничиваются. Освобождаются от этой меры переболевшие COVID-19 в течение последних 6 месяцев, либо вакцинированные.
С 25 октября 2021 г. по 25 февраля 2022 г. работодатели обязаны перевести на дистанционный режим работы: не менее 30% от общего числа работников; всех работников старше 60 лет и страдающих хроническими заболеваниями.
Кроме того, главный санитарный врач по городу Москве постановил увеличить требование к обязательной вакцинации работников сферы услуг до не менее 80% от общего числа сотрудников.
Президент РФ Владимир Путин в среду проведет совещание с правительством по ситуации с коронавирусом, на котором будет рассмотрен, в частности, вопрос о введении на федеральном уровне нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября.
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