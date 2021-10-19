«Сложно, но можно». Союз пенсионеров о готовности соблюдать домашний режим

Домашний режим – очень сложное, но вынужденное испытание для людей старшего возраста, заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский. Так он прокомментировал новые ограничительные меры, введённые мэром Москвы Сергеем Собяниным в связи с ростом заболеваемости COVID-19.

«Старшее поколение в последнее время стало чувствительно к активном образу жизни, и такая вынужденная мера будет не очень хорошо влиять на самочувствие, настроение пожилых людей. Однако это испытание надо пройти, люди с понимание отнесутся к вынужденным обстоятельствам. Другого способа борьбы, видимо, не существует. Здесь важна даже не вакцинация, а именно дистанционность, которая будет препятствовать распространению коронавируса», - отметил Рязанский.