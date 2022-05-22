Греция изучает случай возможного заражения человека оспой обезьян

Заразиться мог турист из Англии, который госпитализирован вместе со своей спутницей, где они находятся в палатах с отрицательным давлением.

Ранее стало известно, что в Европе, США и Австралии были зафиксированы случаи заражения обезьяньей оспой. Заболевание характеризуется лихорадкой, сыпью на коже, общей интоксикацией организма.

В России нет людей, заразившихся оспой обезьян, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.

