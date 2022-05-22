Греция изучает случай возможного заражения человека оспой обезьян

Власти Греции изучаются подозрительный случай возможного заражения человека оспой обезьян, сообщает РИА Новости.

СМИ назвали возможные пути распространения оспы обезьян

Заразиться мог турист из Англии, который госпитализирован вместе со своей спутницей, где они находятся в палатах с отрицательным давлением.

Ранее стало известно, что в Европе, США и Австралии были зафиксированы случаи заражения обезьяньей оспой. Заболевание характеризуется лихорадкой, сыпью на коже, общей интоксикацией организма.

В России нет людей, заразившихся оспой обезьян, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.

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ТЕГИ:ЗаболеванияГреция
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