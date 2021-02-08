Иммунолог: нынешние вакцины от коронавируса не спасут от его штаммов

Вакцины против коронавируса, применяемые в настоящее время, не будут эффективны против новых штаммов коронавируса, передает ТАСС слова иммунолога, профессора американского Алабамского университета Зденека Хела.

Ранее Гел заявил, что в Европе не должны отказываться от вакцин из Китая и России, ориентируясь только на политические соображения, передает RT.

Ранее сообщалось, что вакцинация препаратом AstraZeneca от коронавируса отложена в Южно-Африканской Республике после сообщений ученых о его низкой эффективности против нового южноафриканского штамма коронавируса.

Министр здравоохранения ЮАР Звелини Мкизе заявил, что вакцинация населения начнется по графику, но с использованием вакцин от Johnson&Johnson и Pfizer. Он добавил, что власти решат вопрос о вакцинации AstraZeneca после консультации с учеными.

В то же время врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в эфире НСН рассказал, что в России еще весной прошлого года было сказано, что разработана платформа, на основе которой будет быстро создаваться новая вакцина. «Спутник V» - это платформа для создания вакцин, в ней нужно просто заменить спайк-белок, на который должны вырабатываться антитела. По его словам, это можно сделать за две недели.

