Иммунолог не прогнозирует новую волну коронавируса весной

Новой волны COVID предстоящей весной не будет, сообщает РИА Новости со ссылкой на доктора медицинских наук, врача-иммунолога Владислава Жемчугова.

По его словам, к тому времени сформируется достаточная иммунная прослойка. «Кто болеет? Новые. Если все прогорело — нечему гореть. Почему китайцы так боятся? У них переболело мало, а народу полно. Если там полыхнет, то мало не покажется», — сказал эксперт.

Также весной свою роль в ослаблении коронавируса сыграет солнечная погода, так как «ультрафиолет для вируса еще хуже, чем мороз».