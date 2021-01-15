Иммунолог не прогнозирует новую волну коронавируса весной
Новой волны COVID предстоящей весной не будет, сообщает РИА Новости со ссылкой на доктора медицинских наук, врача-иммунолога Владислава Жемчугова.
По его словам, к тому времени сформируется достаточная иммунная прослойка. «Кто болеет? Новые. Если все прогорело — нечему гореть. Почему китайцы так боятся? У них переболело мало, а народу полно. Если там полыхнет, то мало не покажется», — сказал эксперт.
Также весной свою роль в ослаблении коронавируса сыграет солнечная погода, так как «ультрафиолет для вируса еще хуже, чем мороз».
Жемчугов считает, что эпидемия COVID-19 закончится к лету 2021 года. По его словам, к этому времени появится необходимый уровень популяционного иммунитета у 70% населения Земли либо через вакцинацию, либо через перенесение заболевания и формирование иммунитета к нему.
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