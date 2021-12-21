Иммунолог назвал «фирменные» симптомы омикрон-штамма
Головная боль и внезапная слабость являются характерными симптомами заражения штаммом коронавирусной инфекции «омикрон». Об этом рассказал врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок в беседе с Ura.ru.
По словам эксперта, для всех мутаций коронавируса описано более 70 симптомов, некоторые из них более выражены у определенных вариантов инфекции, пишет Газета.ру.
«У первого, уханьского штамма "визитная карточка" была — потеря обоняния, на "дельте" тоже встречается, но гораздо реже. Коллеги в странах, где "омикрона" много, говорят, что потеря обоняния встречается очень редко», — отметил Болибок.
В свою очередь, генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков подчеркнул, что симптоматика заболевания зависит от пациента. Кроме того, специалист рассказал, что слабость и потерю аппетита не выделяют как отдельные симптомы при тяжелом поражении легких и одышке.
При этом вирусолог, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки Анатолий Альтштейн призвал при определении штамма COVID-19 не ориентироваться на симптомы. По словам специалиста, коронавирус — «разноликое заболевание», и необходимо доверять лабораторной диагностике.
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