Иммунолог назвал «фирменные» симптомы омикрон-штамма

По словам эксперта, для всех мутаций коронавируса описано более 70 симптомов, некоторые из них более выражены у определенных вариантов инфекции, пишет Газета.ру.

«У первого, уханьского штамма "визитная карточка" была — потеря обоняния, на "дельте" тоже встречается, но гораздо реже. Коллеги в странах, где "омикрона" много, говорят, что потеря обоняния встречается очень редко», — отметил Болибок.

В свою очередь, генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков подчеркнул, что симптоматика заболевания зависит от пациента. Кроме того, специалист рассказал, что слабость и потерю аппетита не выделяют как отдельные симптомы при тяжелом поражении легких и одышке.

При этом вирусолог, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки Анатолий Альтштейн призвал при определении штамма COVID-19 не ориентироваться на симптомы. По словам специалиста, коронавирус — «разноликое заболевание», и необходимо доверять лабораторной диагностике.

