Иммунолог назвал бюджетные средства защиты при аллергии на березу
Выезд в другой регион, за пределы зоны цветения березы, помогает защититься от сезонной аллергии, однако есть и другие способы решения проблемы, рассказал НСН Владимир Болибок.
С началом цветения березы в средней полосе России аллергики могут выехать на Черноморское побережье Кавказа либо южный берег Крыма, однако существуют более простые, бюджетные и проверенные средства защиты от аллергенов. Об этом в беседе с НСН заявил аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.
Людям, страдающим от сезонной аллергии на пыльцу березы, лучше уехать из столицы в другую климатическую зону, чтобы переждать пик цветения, пишет Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на заместителя главного врача по клинико-экспертной работе ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии» ФМБА России Евгению Назарову. Болибок назвал регионы, в которые лучше всего выезжать.
«Когда начинается цветение березы в средней полосе, лучше выезжать на Черноморское побережье Кавказа либо южный берег Крыма. Там береза начала цвести месяца два–полтора назад и сейчас цветение закончилось. Другой вариант – ехать куда-то на север. Скажем, в Западной или Восточной Сибири цветение начнется на месяц позже. В целом это дорогостоящее мероприятие, элиминация или избегание аллергена. Если нет контакта с аллергеном, то нет и аллергической реакции. При симптомах сезонной аллергии не надо надеяться, что они сами исчезнут. Надо обратиться к аллергологу и пройти тестирование. Если человек из года в год принимает симптоматические антигистаминные препараты, он не получает лечение, а просто гасит симптомы. В этом случае аллергия может перейти в поливалентную форму. То есть аллергия будет не на один, а на несколько видов пыльцы, что сложно лечить», - объяснил он.
По словам собеседника НСН, помимо отъезда из регионов, в которых начинается цветение, существуют более бюджетные способы защиты от аллергенов.
«От контакта с аллергеном защитит банальная медицинская маска. Даже тканевые маски хорошо защищают. Пыльца относительно крупная, в районе 15-20 микрон, она застревает и в ткани, и в медицинской маске. Глаза надо защищать очками. К примеру, спортивными, которые прилегают к глазнице. В хозяйственных магазинах также продают защитные очки с боковыми широкими душками. Квартиру можно защитить, завесив форточки марлей в четыре слоя. Также существует нетканый материал спанбонд. Опасно, когда человек начинает чихать за рулем. В этот момент нужно быть особенно осторожными – носить маску и очки. Современные транспортные средства позволяют переключиться на рециркуляцию воздуха, чтобы пыльца не попадала внутрь салона автомобиля. Важно позаботиться о том, чтобы чувствовать себя в безопасности», - заметил Болибок.
Как рассказала НСН доктор медицинских наук, инфекционист, вирусолог Елена Малинникова, респираторные инфекции отличаются о аллергии тем, что имеют ранние симптомы-предвестники болезни, характеризующиеся общим недомоганием, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Иммунолог назвал бюджетные средства защиты при аллергии на березу
- Мальцев назвал возвращение флага важным стимулом для спортсменов
- Российские моряки застряли на арестованном судне в Намибии
- Моряки в Ормузском проливе не могут вернуться домой из-за виз
- Дрон атаковал грузовик в Белгородской области, ранен мужчина
- Путин подписал указ о создании в РФ общества изобретателей и рационализаторов
- Гендиректор Музея Победы вошел в состав Общественной палаты России
- Кокошники и петушки: Какими будут свадьбы в 2026 году
- В ЕС назвали нереалистичным вступление Украины к 2027 году
- «Неприемлема»: Трамп заявил, что разочаровался в Мелони