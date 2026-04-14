Людям, страдающим от сезонной аллергии на пыльцу березы, лучше уехать из столицы в другую климатическую зону, чтобы переждать пик цветения, пишет Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на заместителя главного врача по клинико-экспертной работе ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии» ФМБА России Евгению Назарову. Болибок назвал регионы, в которые лучше всего выезжать.

«Когда начинается цветение березы в средней полосе, лучше выезжать на Черноморское побережье Кавказа либо южный берег Крыма. Там береза начала цвести месяца два–полтора назад и сейчас цветение закончилось. Другой вариант – ехать куда-то на север. Скажем, в Западной или Восточной Сибири цветение начнется на месяц позже. В целом это дорогостоящее мероприятие, элиминация или избегание аллергена. Если нет контакта с аллергеном, то нет и аллергической реакции. При симптомах сезонной аллергии не надо надеяться, что они сами исчезнут. Надо обратиться к аллергологу и пройти тестирование. Если человек из года в год принимает симптоматические антигистаминные препараты, он не получает лечение, а просто гасит симптомы. В этом случае аллергия может перейти в поливалентную форму. То есть аллергия будет не на один, а на несколько видов пыльцы, что сложно лечить», - объяснил он.