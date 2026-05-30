Минпросвещения: Первоклассникам не будут ставить оценки за поведение
Первоклассникам не будут выставлять оценки за поведение. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на приказ Минпросвещения России.
В документе указано, что контролировать соблюдение правил внутреннего распорядка обучающихся возможно путем выставления оценок за поведение в порядке, установленном локальными нормативными актами организации, по шкале «образцовое», «допустимое» и «недопустимое». При этом уточняется, что такое положение не распространяется на обучающихся первых классов школ.
До этого в Минпросвещения РФ объявили, что апробация системы оценивания поведения учащихся первых-восьмых классов проходит в пилотных регионах в 2025/26 учебном году, а в 2026/27 учебном году оценивать поведение школьников будут в десяти школах каждого региона страны, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Ранее сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий в интервью НСН отметил, что серьезный и объективный подход к выставлению оценок за поведение будет отнимать колоссальное количество времени у педколлектива, а формальный подход не будет иметь смысла, так как во главе угла встанет рейтинг школ.
