Минпросвещения: Первоклассникам не будут ставить оценки за поведение

Первоклассникам не будут выставлять оценки за поведение. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на приказ Минпросвещения России.

В документе указано, что контролировать соблюдение правил внутреннего распорядка обучающихся возможно путем выставления оценок за поведение в порядке, установленном локальными нормативными актами организации, по шкале «образцовое», «допустимое» и «недопустимое». При этом уточняется, что такое положение не распространяется на обучающихся первых классов школ.