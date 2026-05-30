Дженнифер Лопес удалила тату с именем Бена Аффлека
Американская певица и актриса Дженнифер Лопес свела со своего тела татуировку с именем бывшего мужа актера Бена Аффлека. Об этом сообщает издание «People».
В Сети звезда в праздничной публикации на День поминовения продемонстрировала, что тату с именем Лопес, выведенное прописью, все еще сохранилось на ее теле, но инициалы Аффлека исчезли.
В феврале 2023-го знаменитость рассказала, что сделала татуировку в честь их любви, когда пара отмечала первый День святого Валентина в статусе мужа и жены. Тогда же сам Аффлек набил изображение двух перекрещенных стрел: буква «J» располагалась над ними, а буква «B» — под ними. При этом неизвестно, сохранил ли актер эту татуировку на своем теле.
Дженнифер Лопес подала заявление на развод с Беном Аффлеком в августе 2024 года. Суд признал развод действительным в 2025-м, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
