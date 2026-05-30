В Туапсе задержали планировавших теракт 2 местных жителей

В Туапсе задержали двоих жителей Краснодарского края, в том числе одного несовершеннолетнего, которые по указанию куратора планировали совершить теракт. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу СК России.

Военэксперт Иванников: Украина планирует забросить иностранных наёмников в РФ

По данным источника, они собирались совершить теракт в административном здании в Туапсе за $500. Отмечается, что им уже предъявлено обвинение в приготовлении к террористическому акту, совершенному группой лиц по предварительному сговору.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Новороссийске сотрудники ФСБ задержали агента СБУ.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:Краснодарский КрайСК РФТеракт

Горячие новости

Все новости

партнеры