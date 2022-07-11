Инфекционист Тимаков предупредил о возможном росте заболеваемости COVID-19 в России

В России не исключен рост заболеваемости коронавирусом, сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-инфекциониста Евгения Тимакова.

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По его словам, рост может произойти с середины августа и осенью 2022 года. Это связано с тем, что россияне могут заболевать повторно спустя полгода после перенесенного коронавируса. Вопрос будет заключаться в тяжести протекания инфекции и количестве госпитализированных, отметил врач.

Как сообщалось ранее, по симптомам и характеру течения заболевания COVID-19 с трудом можно отличить от других ОРВИ. Пренебрегать риском заразиться коронавирусом не стоит, поскольку он может привести к осложнению хронических заболеваний.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ЗдоровьеЭпидемияКоронавирус
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