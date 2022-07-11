Инфекционист Тимаков предупредил о возможном росте заболеваемости COVID-19 в России
В России не исключен рост заболеваемости коронавирусом, сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-инфекциониста Евгения Тимакова.
По его словам, рост может произойти с середины августа и осенью 2022 года. Это связано с тем, что россияне могут заболевать повторно спустя полгода после перенесенного коронавируса. Вопрос будет заключаться в тяжести протекания инфекции и количестве госпитализированных, отметил врач.
Как сообщалось ранее, по симптомам и характеру течения заболевания COVID-19 с трудом можно отличить от других ОРВИ. Пренебрегать риском заразиться коронавирусом не стоит, поскольку он может привести к осложнению хронических заболеваний.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,5 млн+3 398 / сут.
Умерли
382 тыс.+39 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+2 496 / сут.
- Инфекционист Тимаков предупредил о возможном росте заболеваемости COVID-19 в России
- Су-30СМ применяют на Украине ракеты «Криптон»
- Вирусолог не исключил риск одновременного заражения коронавирусом и оспой обезьян
- Вильфанд назвал причину сильных ливней в ряде регионов
- Пушков отреагировал на ситуацию с дефицитом газа в Германии
- Хакер: армия Украины потеряла не менее 50–70 тысяч убитыми
- Экс-президент Польши захотел «расчленить» Россию
- Минобороны Украины заявило о больших потерях и истощении ВСУ
- Сильные дожди прогнозируют в ряде регионов России
- СМИ: водитель сбил двух инспекторов ГИБДД в Москве
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru