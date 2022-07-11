Инфекционист Тимаков предупредил о возможном росте заболеваемости COVID-19 в России

По его словам, рост может произойти с середины августа и осенью 2022 года. Это связано с тем, что россияне могут заболевать повторно спустя полгода после перенесенного коронавируса. Вопрос будет заключаться в тяжести протекания инфекции и количестве госпитализированных, отметил врач.

Как сообщалось ранее, по симптомам и характеру течения заболевания COVID-19 с трудом можно отличить от других ОРВИ. Пренебрегать риском заразиться коронавирусом не стоит, поскольку он может привести к осложнению хронических заболеваний.

