Иммунитет у привитых «Спутником V» сохраняется уже 9 месяцев
Иммунитет у привитых «Спутником V» сотрудников Центра им. Гамалеи сохраняется уже 9 месяцев, передает ТАСС слова замдиректора центра имени Гамалеи, руководителя группы по созданию российской вакцины от коронавируса "Спутник-V", член-корреспондента РАН Дениса Логунова.
Он также добавил, что уровень антител у граждан, привитых от коронавирусной инфекции, несколько выше, чем у тех, кто переболел COVID-19.
В конце декабря глава НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что комбинация вакцин «Спутник V» и AstraZeneca сможет защищать вакцинируемого от COVID-19 на два года.
«Спутник V» — первая в России и мире зарегистрированная вакцина для профилактики коронавируса. Препарат разработали в центре имени Гамалеи при поддержке Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Ее заявленная эффективность не менее 92%.
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