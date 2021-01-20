Иммунитет у привитых «Спутником V» сохраняется уже 9 месяцев

Иммунитет у привитых «Спутником V» сотрудников Центра им. Гамалеи сохраняется уже 9 месяцев, передает ТАСС слова замдиректора центра имени Гамалеи, руководителя группы по созданию российской вакцины от коронавируса "Спутник-V", член-корреспондента РАН Дениса Логунова.

Он также добавил, что уровень антител у граждан, привитых от коронавирусной инфекции, несколько выше, чем у тех, кто переболел COVID-19.

В конце декабря глава НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что комбинация вакцин «Спутник V» и AstraZeneca сможет защищать вакцинируемого от COVID-19 на два года.

«Спутник V» — первая в России и мире зарегистрированная вакцина для профилактики коронавируса. Препарат разработали в центре имени Гамалеи при поддержке Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Ее заявленная эффективность не менее 92%.

