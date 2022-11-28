Вирусолог объяснил вспышку гриппа в России снижением иммунитета

Никаких катастрофических последствий от сезонной вспышки ОРВИ пока не предвидится, сказал НСН вирусолог Алексей Аграновский. 


Катастрофических последствий вспышки гриппа и ОРВИ в этом году ожидать не стоит всплеск заболеваемости произошел по естественным причинам, заявил доктор биологических наук, профессор МГУ им. М.В. Ломоносова Алексей Аграновский в беседе с НСН.

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В Москве вдвое чаще, чем в доковидные эпидсезоны, стали госпитализировать детей с ОРВИ и гриппом, сообщает «Коммерсантъ». Рост заболеваемости, по данным столичного депздрава, отмечен и среди взрослых. Эксперты объясняют ситуацию тем, что из-за карантина россияне, прежде всего школьники, перестали сталкиваться с патогенами в период их циркуляции. Аграновский считает, что у россиян снизился иммунитет к гриппу.

«Есть две причины. Первая – биологическая, потому что в силу ряда обстоятельств было снижение гриппа, что привело к снижению иммунитета и сейчас вирус начинает поражать неиммунных людей. Вторая – в предыдущие годы меньше внимания обращали на грипп, все внимание было приковано к коронавирусу. Каких-то катастрофических последствий гриппа и ОРВИ для россиян пока не видно. Думаю, что все будет как обычно», - сказал Аграновский.
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Собеседник НСН отметил, что вероятность одновременно заболеть коронавирусом и гриппом очень мала.

«На начальном этапе у заболевшего гриппом будет повышенный синтез интерферона – включится врожденный иммунитет. Человек останется дома, потому маловероятно, что он вступит в контакт с носителем коронавируса. Точно также будет и с тем, кто заболеет ковидом. Конечно, полностью исключать этого нельзя, несколько тяжелее будет протекать заболевание, но с точки зрения больших цифр – это невозможно», - отметил Аграновский.

Вирусолог также не рекомендует россиянам самостоятельно определять диагноз.

«По симптомам я не советую определять, грипп это или коронавирус. Нужно делать тест. Не обращайте внимание на советы. Только тесты», - резюмировал Аграновский.

Ранее иммунолог Николай Крючков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что предстоящей зимой фактическая суточная заболеваемость COVID-19 превысит 100 тысяч человек в день, однако официальные показатели будут существенно ниже.

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ФОТО: РИА Новости / Николай Хижняк
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