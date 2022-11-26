Уколоться и забыть. Врачи советуют способ профилактики против свиного гриппа

Если в России начнется эпидемия свиного гриппа, то протекать он будет достаточно тяжело, потому что у россиян нет к нему столь большого количества антител, как к сезонному гриппу H3N2, рассказал врач-иммунолог, доктор медицинских наук Вячеслав Жемчугов в эфире НСН.

«Грипп на сегодняшний день представляет большую опасность, чем коронавирус, но нужно вакцинироваться и от того, и от другого, в любой последовательности. Опять начинать (масочный режим – ред. НСН) не стоит, проще провакцинироваться. Грипп не новый. H3N2 – это сезонный грипп. В народе есть большое количество имеющих антитела к нему. Не думаю, что он сильно разовьется. Но тяжелей будет, если будет H1N1 (известный как «свиной грипп» – ред. НСН), он тяжело протекает, к нему популяционный иммунитет меньше. В целом у нас не мало привившихся. Но где-то с 60-70% уже начинается мощная защита и вирусу сложно распространиться», - резюмировал Жемчугов.