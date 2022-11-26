Уколоться и забыть. Врачи советуют способ профилактики против свиного гриппа
Врачи считают, что вакцинация - наиболее действенный метод борьбы со свиным гриппом, но предупреждают о мерах предосторожности.
Из-за активного распространения свиного гриппа (H1N1) в наступившем сезоне вакцинация приобретает большое значение, считает министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Об этом он заявил на Армянско-Российском форуме по здравоохранению, передает РИА Новости.
Если в России начнется эпидемия свиного гриппа, то протекать он будет достаточно тяжело, потому что у россиян нет к нему столь большого количества антител, как к сезонному гриппу H3N2, рассказал врач-иммунолог, доктор медицинских наук Вячеслав Жемчугов в эфире НСН.
«Грипп на сегодняшний день представляет большую опасность, чем коронавирус, но нужно вакцинироваться и от того, и от другого, в любой последовательности. Опять начинать (масочный режим – ред. НСН) не стоит, проще провакцинироваться. Грипп не новый. H3N2 – это сезонный грипп. В народе есть большое количество имеющих антитела к нему. Не думаю, что он сильно разовьется. Но тяжелей будет, если будет H1N1 (известный как «свиной грипп» – ред. НСН), он тяжело протекает, к нему популяционный иммунитет меньше. В целом у нас не мало привившихся. Но где-то с 60-70% уже начинается мощная защита и вирусу сложно распространиться», - резюмировал Жемчугов.
Об опасности свиного гриппа предупреждают все медики. Большинство рекомендуют вакцинацию как наиболее действенную защиту от заболевания.
«Все формы гриппа отличаются тяжестью течением заболевания. Свиной грипп особенно опасен. Однако не стоит паниковать и скупать лекарства в аптеке. Если человек заболел и у него есть прививка, то ему легче будет перенести заболевание. Однако ни один врач не возьмет на себя ответственность прививать человека, если есть противопоказания. Если у вас есть сомнения, лучше проконсультироваться у нескольких врачей» - посоветовала в пресс-центре НСН заслуженный врач России Людмила Козлова.
В конце прошлого года врач и телеведущий Андрей Мясников согласился с миллиардером Биллом Гейтсом насчет эпидемии с высокой смертностью, к которой мир, несмотря на пандемию коронаривуса, все еще не готов.
«Билл Гейтс сказал, а я об этом сказал чуть раньше. Я всегда говорил, что мы ждем эпидемии, и ковид пришел чуть раньше. Весь медицинский мир ждет эпидемии либо птичьего, либо свиного гриппа со смертностью в 35%. Поэтому так срочно разрабатывалась универсальная вакцина от гриппа», — заявил Мясников.
Напомним, 29.11.2022 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится брифинг заслуженного врача России, врача-эпидемиолога, академика РАН Геннадия Онищенко на тему: «На смену COVID-19. Почему в России растет число случаев заражения свиным гриппом».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru