Уколоться и забыть. Врачи советуют способ профилактики против свиного гриппа

Врачи считают, что вакцинация - наиболее действенный метод борьбы со свиным гриппом, но предупреждают о мерах предосторожности.



Из-за активного распространения свиного гриппа (H1N1) в наступившем сезоне вакцинация приобретает большое значение, считает министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Об этом он заявил на Армянско-Российском форуме по здравоохранению, передает РИА Новости.

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Если в России начнется эпидемия свиного гриппа, то протекать он будет достаточно тяжело, потому что у россиян нет к нему столь большого количества антител, как к сезонному гриппу H3N2, рассказал врач-иммунолог, доктор медицинских наук Вячеслав Жемчугов в эфире НСН.

«Грипп на сегодняшний день представляет большую опасность, чем коронавирус, но нужно вакцинироваться и от того, и от другого, в любой последовательности. Опять начинать (масочный режим – ред. НСН) не стоит, проще провакцинироваться. Грипп не новый. H3N2 – это сезонный грипп. В народе есть большое количество имеющих антитела к нему. Не думаю, что он сильно разовьется. Но тяжелей будет, если будет H1N1 (известный как «свиной грипп» – ред. НСН), он тяжело протекает, к нему популяционный иммунитет меньше. В целом у нас не мало привившихся. Но где-то с 60-70% уже начинается мощная защита и вирусу сложно распространиться», - резюмировал Жемчугов.

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Об опасности свиного гриппа предупреждают все медики. Большинство рекомендуют вакцинацию как наиболее действенную защиту от заболевания.

«Все формы гриппа отличаются тяжестью течением заболевания. Свиной грипп особенно опасен. Однако не стоит паниковать и скупать лекарства в аптеке. Если человек заболел и у него есть прививка, то ему легче будет перенести заболевание. Однако ни один врач не возьмет на себя ответственность прививать человека, если есть противопоказания. Если у вас есть сомнения, лучше проконсультироваться у нескольких врачей» - посоветовала в пресс-центре НСН заслуженный врач России Людмила Козлова.

Онищенко рассказал, кому в первую очередь нужно привиться от гриппа

В конце прошлого года врач и телеведущий Андрей Мясников согласился с миллиардером Биллом Гейтсом насчет эпидемии с высокой смертностью, к которой мир, несмотря на пандемию коронаривуса, все еще не готов.

«Билл Гейтс сказал, а я об этом сказал чуть раньше. Я всегда говорил, что мы ждем эпидемии, и ковид пришел чуть раньше. Весь медицинский мир ждет эпидемии либо птичьего, либо свиного гриппа со смертностью в 35%. Поэтому так срочно разрабатывалась универсальная вакцина от гриппа», — заявил Мясников.

Напомним, 29.11.2022 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится брифинг заслуженного врача России, врача-эпидемиолога, академика РАН Геннадия Онищенко на тему: «На смену COVID-19. Почему в России растет число случаев заражения свиным гриппом».

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ФОТО: Пресс-служба мэра и правительства Москвы
ТЕГИ:ПандемияЭпидемияВакцинацияГрипп
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