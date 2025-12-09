Воздействие кофе на человека зависит от индивидуального набора генов, однако в любом случае маловероятно, что кофе приносит пользу сну. Об этом НСН заявила член Российского общества сомнологов, терапевт София Черкасова.

Новое исследование ученых из Цюрихского университета (Швейцария) показало, что у тех, кто выпивает четыре и более чашек в день, ночной сон становится короче, но при этом глубже. Результаты были опубликованы в издании Journal of Psychopharmacology. Ученые отметили, что у часто пьющих кофе людей усиливается фаза самого глубокого и восстановительного сна, когда организм лучше всего отдыхает. Черкасова назвала это исследование неточным, усомнившись, что кофе позитивно влияет на качества сна.