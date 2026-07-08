В Госдуме назвали излишними выплаты за пять и десять лет брака
Дополнительная раздача денег ради того, чтобы вступившие в брак люди сохранили свой союз - излишняя мера. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказала член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
Комментируя предложение выплачивать супругам по пять тысяч и 10 тысяч рублей за пять и 10 лет в браке, соответственно, она указала, что эти деньги вряд ли заставят желающих развестись людей передумать.
Парламентарий отметила, что такие символические выплаты далеко не являются мотиватором для сохранения семьи - этой цели следует достигать другими методами.
«Что касается непосредственно раздачи денег, то... у нас есть сейчас приоритетные задачи, а именно поддержка участников и ветеранов спецоперации, членов их семей, поддержка старшего поколения, многодетных семей, одиноких,», — заключила Бессараб.
Ранее депутат Госдумы Каплан Панеш выступил с инициативой о введении ежегодных федеральных выплат супругам, отмечающим юбилеи совместной жизни, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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