В Госдуме назвали излишними выплаты за пять и десять лет брака

Комментируя предложение выплачивать супругам по пять тысяч и 10 тысяч рублей за пять и 10 лет в браке, соответственно, она указала, что эти деньги вряд ли заставят желающих развестись людей передумать.

Парламентарий отметила, что такие символические выплаты далеко не являются мотиватором для сохранения семьи - этой цели следует достигать другими методами.

«Что касается непосредственно раздачи денег, то... у нас есть сейчас приоритетные задачи, а именно поддержка участников и ветеранов спецоперации, членов их семей, поддержка старшего поколения, многодетных семей, одиноких,», — заключила Бессараб.

Ранее депутат Госдумы Каплан Панеш выступил с инициативой о введении ежегодных федеральных выплат супругам, отмечающим юбилеи совместной жизни, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

