В Роспотребнадзоре рассказали об эффективности медицинских масок
Медицинские маски эффективно защищают от вируса, по данным исследований, при их использовании риск заражения респираторными инфекциями снижается в полтора раза. Об этом заявила заведующая лабораторией молекулярной диагностики эпидемиологии инфекций дыхательных путей ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Светлана Яцышина.
«Маска является действенным средством противоэпидемической защиты и позволяет остановить распространение возбудителя в обществе. И поэтому необходимо использовать вот это простое средство противоэпидемической защиты во время подъема заболеваемости COVID-19 и вообще респираторными инфекциями», — рассказала эксперт в беседе с РИА Новости.
Яцышина пояснила, что в 26 российских регионах было проведено исследование на наличие коронавируса и других возбудителей респираторных инфекций среди 11 тысяч здоровых людей без симптомов ОРВИ. У ряда участников скрининга обнаружили SARS-CoV-2 в очень высокой концентрации. Согласно исследованиям, с маской вероятность заражения респираторными инфекциями снижается на 50%, отмечает RT.
В связи с этим эксперт рекомендовала всем использовать маски в общественных местах, чтобы предупредить распространение вируса и инфицирование окружающих при контакте. При этом необходимо использовать трехслойные медицинские маски, закрывающие нос и рот и плотно прилегающие к переносице.
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